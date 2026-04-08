Подозрительное отношение к глубокой мужской дружбе — прямое следствие жестких гендерных стереотипов. Однако адекватный человек не будет думать о чужой сексуальной ориентации, это делают только извращенцы. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

По словам психолога, традиционная маскулинность предписывает мужчинам быть эмоционально закрытыми и жесткими. В этой парадигме проявление нежности, уязвимости или глубокой привязанности воспринимается как слабость.

«Общество привыкло сексуализировать любую форму сильной эмоциональной близости. Поэтому, когда два гетеросексуальных мужчины демонстрируют искреннюю заботу друг о друге, у многих срабатывает ложный триггер — люди автоматически путают душевное родство с сексуальным влечением», — отметила психолог.

В основе такой реакции лежит страх перед нарушением привычных социальных норм. С детства мальчикам запрещают долго обниматься или откровенно говорить о чувствах, загоняя их в ловушку эмоционального голода. Броманс ломает эти рамки, возвращая мужчинам право на здоровую психологическую интимность.

«Неловкость, которую испытывают окружающие при виде такой дружбы, — это чаще всего неосознанная проекция. Людей пугает то, чего они не понимают, а иногда в этой настороженности скрывается банальная зависть к чужой способности выстраивать настолько доверительные и безопасные отношения без оглядки на чужое мнение», — объяснила Иванова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.