Людей сдувает: Приморье накрыла мартовская метель — видео
Фото - © РИА Новости
Мартовская метель обрушилась на Приморский край. Из-за сильного ветра людей буквально сдувает, сообщает Amur Mash.
На дорогах произошли десятки ДТП. Из-за возвращения зимы пешеходы еле двигаются, поскольку улицы замело снегом.
На дорогах произошел коллапс. Под Уссурийском, на 679-м километре трассы Хабаровск-Владивосток, случилось массовое ДТП.
Столкнулись 25 машин. Один человек получил ушиб.
На опубликованной записи жители Приморья идут сквозь сильную метель. В лицо им летит снег, а на улицах появились сугробы.
