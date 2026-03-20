сегодня в 10:16

На дорогах произошли десятки ДТП. Из-за возвращения зимы пешеходы еле двигаются, поскольку улицы замело снегом.

На дорогах произошел коллапс. Под Уссурийском, на 679-м километре трассы Хабаровск-Владивосток, случилось массовое ДТП.

Столкнулись 25 машин. Один человек получил ушиб.

На опубликованной записи жители Приморья идут сквозь сильную метель. В лицо им летит снег, а на улицах появились сугробы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.