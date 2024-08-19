Любого цвета и сорта: россиянам ответили, чем полезны яблоки

По ее словам, в яблоках содержится много витамина C, а также есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Кроме того, в этих фруктах имеется калий, который важен для сердечно-сосудистой системы, и органические кислоты — антиоксиданты.

«При термической обработке из яблок высвобождается большое количество нерастворимых пищевых волокон, в частности пектин, который важен для работы кишечника», — подчеркнула врач в эфире радио Sputnik.

При этом неважно, какого цвета и сорта будет яблоко — полезны любые из них.

Однако есть много яблок можно не всем, предупредила Круглова. От них лучше воздержаться людям с ожирением или сахарным диабетом, и таким пациентам не стоит превышать норму и потреблять только 2-3 фрукта в день.