Любят прохладу: в столичном регионе могут активизироваться клещи

Главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин рассказал корреспонденту РИАМО, когда в столичном регионе ждать новой волны активности клещей и где их больше всего.

Знойная жара, мучащая жителей столичного региона, постепенно начала уходить. Кому-то стало комфортнее, а кому-то наоборот. Однако дождливая погода и около плюс 20 градусов очень приходится по вкусу клещам, которые, водятся в регионе.

«Все ровно наоборот, клещи любят прохладную влажную погоду, а не жару. Сейчас они, как раз наиболее активны, для них самые активные сезоны – это весна и осень. Так, что следует ожидать их появления», — отметил Воеводин.

Бытует мнение, что вероятнее всего подцепить клеща можно гуляя по лесу, а именно где-то в его дебрях. На самом деле, чаще всего излюбленные места маленького кровопийцы – это лужайки, луга, поляны и опушки.

Воеводин примечает, что клещи любят скрываться у тропинок, где чаще всего ходят дикие и домашние животные.