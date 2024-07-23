Любителям граффити рассказали, где в Подмосковье можно законно рисовать на стенах

Граффити как вид стрит-арта стали неотъемлемой частью городской культуры. Они превращают дома и объекты инфраструктуры в уникальные сооружения. В Московской области насчитывается 65 легальных локаций, где можно встретить множество необычных граффити, добавляющих шарм городской среде, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Лидерами по количеству домов с санкционированными граффити стали:

Балашиха — 24 дома;

Люберцы и Раменское — 11 домов;

Кашира — 4 дома.

Хочу создать граффити: с чего начать?

Первый шаг — разработать эскиз граффити. Он должен отражать тему и учитывать архитектурные особенности здания;

Второй шаг — необходимо провести общее собрание собственников МКД и согласовать нанесение граффити с жителями. В случае, если рисунок планируется разместить на ином сооружении, — следует согласовать свои действия с собственником постройки;

Третий шаг — согласовать процесс с администрацией муниципалитета.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.