Любителям граффити рассказали, где в Подмосковье можно законно рисовать на стенах
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Граффити как вид стрит-арта стали неотъемлемой частью городской культуры. Они превращают дома и объекты инфраструктуры в уникальные сооружения. В Московской области насчитывается 65 легальных локаций, где можно встретить множество необычных граффити, добавляющих шарм городской среде, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Лидерами по количеству домов с санкционированными граффити стали:
- Балашиха — 24 дома;
- Люберцы и Раменское — 11 домов;
- Кашира — 4 дома.
Хочу создать граффити: с чего начать?
- Первый шаг — разработать эскиз граффити. Он должен отражать тему и учитывать архитектурные особенности здания;
- Второй шаг — необходимо провести общее собрание собственников МКД и согласовать нанесение граффити с жителями. В случае, если рисунок планируется разместить на ином сооружении, — следует согласовать свои действия с собственником постройки;
- Третий шаг — согласовать процесс с администрацией муниципалитета.
Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.