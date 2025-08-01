Ливни и грозы обрушатся на Москву 1–2 августа

С 11 часов 1 августа до 10 часов 2 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, при грозе порывы ветра до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Водителя, которые оказались за рулем в непогоду, посоветовали сильно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей на дороги, избегать внезапных маневров, парковать машину вдали от деревьев.

Пешеходам на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя и ветра под деревьями. Также не стоит оставлять детей без присмотра.

В грозу и ливень нужно быть внимательными и осторожными.

Ранее ЦОДД рекомендовало водителям пересесть с личного авто на общественный транспорт из-за грозы и дождя.