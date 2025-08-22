Ливень, гроза и порывистый ветер ожидаются в Подмосковье до утра 23 августа

С 15:00 22 августа до 10:00 23 августа в Подмосковье местами пройдут кратковременный дождь, сильный ливень и гроза. Также ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Во время непогоды автомобилистам рекомендовали ехать на небольшой скорости, увеличить дистанцию, включить ближний свет и противотуманные фары. Также не рекомендуется парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Пешеходам посоветовали не прятаться под деревьями, металлоконструкциями и ЛЭП. Также лучше не стоять рядом с водоемами и открытыми пространствами.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что утром 22 августа на юге Подмосковья был туман. Видимость падала до 400-500 метров.