Литва передаст Киеву изъятые в российском поезде камуфляжные штаны

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Литовские пограничники конфисковали камуфляжные штаны и маскировочные сети, обнаруженные в поезде, который следовал по маршруту Калининград — Москва, сообщает РБК .

Изъятые вещи планируется передать Украине в качестве гуманитарной помощи. Этот груз был изъят в рамках санкций ЕС против России 2 октября.

Таможня Литвы посчитала, что подобные посылки, предназначенные для российских военных, чаще всего отправляются волонтерскими организациями, действующими в Калининградской области. Литовские таможенники заявили, что перевоз военных товаров требует специального разрешения, которого якобы не было.

Ранее сообщалось, что литовские пограничники разместили «зубы дракона» против российских танков на мосту, который соединяет республику с территорией РФ.