Лисья опасность: жителей Кузбасса призывают спасать кур

В городе Белово Кемеровской области владельцев кур призывают внимательнее следить за своими питомицами — по городу бегают лисы и нападают на домашних птиц, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на один из городских пабликов в соцсетях.

«Спасайте своих кур, скоро в гости заглянет!» — написали в сообществе «Типичное Белово» под видео с лисой.

По словам жительницы города Татьяны, в последнее время рыжих животных становится все больше и больше. Причина в том, что в городе, в отличие от леса, проще найти еду и не нужно охотиться.

При этом лисы даже учат щенков идти выпрашивать угощение к людям. Они уже не боятся спокойно разгуливать по улицам.

Ранее в Прокопьевске местные жители испугались появления лисицы на трассе. Хищница не стеснялась автомобилей и людей, что, по мнению специалистов, может быть вызвано бешенством.