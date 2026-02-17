Лишний источник белка: москвичка приготовила фрикадельки с червем

сегодня в 18:39

Москвичка заказала фрикадельки, а после их приготовления нашла внутри червяка, сообщает «Осторожно, Москва» .

Девушка оформила доставку продуктов в популярном сервисе Ozon Fresh. Ей привезли фрикадельки, из которых она решила сделать суп.

Сначала ничего не предвещало беды — девушка сварила фрикадельки и добавила остальные ингредиенты. Когда она наложила себе порцию супа, то увидела на мясе червяка.

Девушка пожаловалась на этот случай в поддержку сервиса доставки. Там назвали ситуацию недопустимой, принесли извинения и начислили 189 бонусных баллов.

Также в компании пообещали провести проверку условий соблюдения качества поставщиком.

Ранее в Омске у местной жительницы обнаружили живого червяка в глазу. Паразит, вероятно, попал под веко после укуса комара.

