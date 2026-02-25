Лингвист: слово «абьюзер» могут включить в словарь русского языка

Эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская рассказала, что слово «абьюзер» может быть включено в словари русского языка как государственного, так как у него нет аналогов, сообщает РИА Новости .

«К слову „абьюзер“ я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским „насильник“», — отметила она.

По ее словам, есть культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов.

Это слово вошло в лексикон россиян примерно с 2013 года и стало достаточно популярным.

Ранее адвокат по жилищным вопросам Ирина Глазкова, являющаяся членом Ассоциации юристов России, в разговоре с РИАМО отметила, что агрессором может оказаться не только близкий человек или руководитель, но и сосед.

