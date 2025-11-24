Лингвист объяснил статус бранных слов в русском языке

Научный сотрудник института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов рассказал, что слово «жопа» не признано нецензурным в России, однако относится к грубой лексике и не должно использоваться в официальной речи, сообщает RT .

Пахомов прокомментировал сообщения о якобы запрете слова «жопа» в России. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Эксперт напомнил, что в мае были утверждены четыре официальных словаря русского языка, в одном из которых перечислены 14 корней, относящихся к нецензурной лексике. Среди них есть слова с корнем «жоп». Однако, как пояснил Пахомов, эти слова считаются грубыми и бранными, но не нецензурными в юридическом смысле. Роскомнадзор также разъяснил, что список запрещенных слов не расширился, а подобные выражения не подлежат запрету или обязательному «запикиванию».

Пахомов отметил, что такие слова не должны использоваться в официальной речи, где русский язык выступает как государственный. В других сферах языка слово продолжает использоваться и не подпадает под запрет. Эксперт добавил, что разговорные прозвища народов также не считаются оскорблениями в русском языке.

