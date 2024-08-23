Линара Самединова: креатив — это про самореализацию людей из сферы творчества

Сегодня проходит первое в Подмосковье масштабное мероприятие для креативной индустрии «100% креатив». Это про самореализацию людей из сферы творчества, заявила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Важность поддержки органов власти

По ее словам, творчество — это, в том числе бизнес. При этом креативной индустрии не справиться без поддержки органов исполнительной власти.

«Сегодня одна из задач — определить, кто будет из органов власти заниматься этой темой. Мы рассчитываем, что это будет бизнес — министерство инвестиций и инноваций», — заявила Самединова.

Она обратила внимание, что постоянно сталкивалась с тем, что участники, органы власти, директора учреждений, главы городов не понимали, что такое «Креативная индустрия».

«Именно поэтому, одна из главных задач сегодняшнего форума — прояснить, что креатив — это про самореализацию людей из сферы творчества. Это про слияние сферы бизнеса со сферой культуры. На стыке рождается тот экономический эффект, который мы все хотим достичь», — сказала она.

Председатель комитета сделала акцент, что во время организации форума были совещания, расширенные заседания комитета.

«Нам помогала „Опора России“, проводила свои зональные мероприятия, но на единой площадке, в таком масштабе с таким количеством гостей, мы проводим впервые», — добавила Самединова.

Она отметила, что решено было сразу выступить масштабно, чтобы акцентировать внимание всех на эту сферу.

Впереди большая работа

Самединова подчеркнула, что в Подмосковье планируют серьезно взяться за развитие креативной индустрии. В части законодательного регулирования помогает Московская областная дума — в планах принять в первом чтении в осеннюю сессию регионального закона о креативной индустрии. Комитет Мособлдумы понимает, что впереди предстоит большая дорога.

«Московская область — это крупный субъект, очень разношерстный. Мы не можем всех под одну гребенку. Каждый город уникален, каждый город богат своим. Нам важно подсветить, выявить этих акторов, которые сегодня уже работают», — сказала Самединова.

По ее словам, необходимо понять, какие ресурсы сейчас нужны, чтобы акторы стали богаче, больше, сильнее, чтобы они дали больше рабочих мест.

«Надо развиваться, может быть, по какому-то кластерному пути, может быть, по какому-то другому. Но точно через разговор с главами городов. Нам нужно выявлять тех звездочек, которые уже есть в городе, чтобы понимать, какие меры поддержки им нужны», — заключила Самединова.

В Красногорске проходит Московский областной форум «100% креатив». 40 экспонентов и 60 волонтеров из разных городов Московской области готовы помочь участникам форума. На мероприятии работают волонтеры из Дмитрова, Коломны, Наро-Фоминска, Сергиева Посада и Волоколамска. Главной темой форума стала поддержка подмосковных брендов в сфере креативных индустрий.

Ранее губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес. Воробьев подчеркнул, что благодаря малому бизнесу рабочие места получают почти 2 млн жителей.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.