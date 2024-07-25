Замглавы Балашихи проверила содержание дворов в микрорайоне Алексеевская роща

Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян проверила содержание дворов в микрорайоне Алексеевская роща. Осмотр прошел с участием депутата горсовета Балашихи Марины Жировой, представителей муниципального предприятия «Благоустройство-Балашиха» и управляющей компании «ГранельЖКХ», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Лилия Татевосян осмотрела детские и спортивную площадку. Обратила внимание на состояние входных подъездов, на подход к магазину в доме № 6 по улице Дмитриева и ведущие к нему ступеньки, а также обсудила с местными жителями работу управляющей компании.

Это уже третий обход микрорайона Алексеевская роща за последнее время. Так, три недели назад около детского сада № 55 были обнаружены две ямы, одна из которых устранена. Также в микрорайоне скосили траву, отремонтировали придомовое оборудование, заменили и покрасили элементы детских площадок.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители продолжают регулярные проверки состояния дворов и других общественных территорий в разных районах городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.