Ликсутов: столичное производство нарастило выпуск продуктов к новогоднему столу

В Москве продукты питания производят порядка 320 компаний. В преддверии праздников они увеличили производство товаров для новогоднего стола, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что Москва является одним из крупнейших центров России по производству продуктов питания.

«Под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина в столице сформирован комфортный инвестиционный климат, который позволяет предприятиям отрасли уверенно отвечать запросам рынка, следовать трендам и выпускать качественную и востребованную продукцию. Накануне новогодних праздников московские промышленники предлагают широкий ассортимент товаров для новогоднего стола», — рассказал Ликсутов.

Благодаря нефинансовым и финансовым мерам поддержки производители продуктов выпускают известные во всем мире товары, расширяют ассортимент, наращивают производство и сохраняют передовые позиции на конкурентном рынке.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в пищевой отрасли столицы работают порядка 65 тыс. человек.

«Наши промышленники предлагают широкое разнообразие продуктов питания — от традиционных новогодних угощений до экзотических фруктов и снеков с необычными вкусами», — сказал Гарбузов.

Столичная компания «Полезный шоколад», которая производит натуральные сладости без добавления сахара, выпускает шоколад в форме шапочек, варежек, новогодних елей, елочных игрушек и других символов зимы. Кондитеры вручную выпустили порядка 2 тыс. изделий в преддверии праздников.

Компания «Московский Картофель» к Новому году выпустила линейку снеков с праздничными вкусами — чипсы со вкусом сала с чесноком, утки в брусничном соусе и красной икры. Благодаря созданию сезонных вкусов бренд привлекает новую аудиторию, что помогает экономическому развитию. В текущем году предприятие увеличило выпуск продукции больше чем на 30%.

Московский мясоперерабатывающий комплекс — производственная компания «ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ» — выпускает продукцию из мяса птицы, говядины и свинины. Благодаря городской поддержке в текущем году предприятие больше чем на 30% увеличило производство продукции. Ассортимент увеличился больше чем на 30 позиций. Среди них — запеченное куриное филе, варено-копченые сосиски, докторская колбаса и охотничьи колбаски.

Генеральный директор компании Вадим Акопов рассказал, что для новогоднего стола предприятие предлагает маринованную курицу, свежую свинину и варено-копченые изделия — сырокопченое карпаччо из куриной грудки, карбонад, окорок, шейку и грудинку.

«В нашем ассортименте также представлены набор для холодца и разнообразные колбасы, которые подойдут как для нарезки, так и для создания оригинальных салатов. Для любителей барбекю — ребрышки, колбаски для жарки и сочные шашлыки из свинины и курицы», — отметил Акопов.

Он добавил, что все эти лакомства хорошо подходят для любого праздничного стола.

Активная поддержка города помогает устойчивому развитию предприятия. Столица в прошлом году в рамках МаИП предоставила заводу участок без торгов по ставке 1 рубль в год. Благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства компания привлекла льготный инвесткредит на сумму свыше 3 млрд рублей под строительство второй очереди производственного комплекса по выпуску консервированной продукции из мяса.

Столичное предприятие «Карат» производит зерненый творог, творожные и плавленые сыры, а также другую популярную по всей России продукцию. В 2024 году компания со статусом промкомплекса отгрузила заказчикам порядка 180 млн единиц продукции. Также она почти в два раза нарастила выпуск мягких сыров и расширила ассортимент зерненым творогом с гранолой. К выходу готовится локальный бренд плавленого сыра «Столичный».

Как рассказал руководитель завода Евгений Гребнев, к новогоднему столу хорошо подойдет линейка творожных сыров.

«Она включает семь вкусов: от классического сливочного до морских с креветками и лососем. Такой продукт незаменим для приготовления закусок и десертов. Для любителей средиземноморской кухни подойдут мягкие сыры, которые являются неотъемлемой частью зеленых и греческих салатов», — сказал Гребнев.

Предприятие «Спелые фрукты» свыше 20 лет занимается нарезкой, переработкой, дозреванием и фасовкой свежих фруктов и ягод. В ассортименте компании свыше 700 разновидностей экзотических лакомств из более чем 50 стран. Предприятие к новогоднему сезону предлагает ягодные миксы с клубникой, голубикой, малиной, а также десертные ананасы и другую продукцию.

Столичный комбинат «Очаково» производит разнообразные напитки. К Новому году предприятие запустила традиционную лимитированную серию колы и кваса в зимнем оформлении. Также в течение 3 лет зимой комбинат производит сезонный пряный квас с нотками глинтвейна.

Производственная мощность завода составляет 285 млн дал в год. На сегодняшний день продукцию компании можно встретить в 60 регионах России и больше чем в 30 странах мира. Например, в 2024 году благодаря экспортной поддержке центра «Моспром» предприятие заключило контракт на поставку безалкогольной продукции в Иран.