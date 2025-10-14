Ликсутов: КМЗ разработал высокотехнологичную систему управления лифтами

Карачаровский механический завод (КМЗ) в столице создал собственную высокотехнологичную систему для управления лифтами. Новое оборудование можно применять в зданиях высотой до 64 этажей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в городе оказывают поддержку предприятиям в создании инновационного оборудования, укрепляющего технологические позиции столицы и развивающего промышленные мощности.

Современная система КМЗ

«Разработанная Карачаровским механическим заводом система управления лифтами ALPACA обладает многоступенчатой системой переключения скоростей, функцией приоритетного вызова в экстренном режиме, умным распределением пассажиропотока группы до шести лифтов, назначением альтернативного этажа при эвакуации и другими новейшими технологиями», — пояснил Ликсутов.

Сейчас система управления проходит опытно-промышленные испытания на московских объектах, а в испытательном центре КМЗ продолжается совершенствование группового алгоритма управления, в том числе в рамках систем регулирования пассажиропотока.

Гибкость новой системы ALPACA

По словам министра правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, ALPACA — это модульная платформа, которую можно гибко настраивать и расширять, добавляя новые компоненты с требуемой функциональностью. Основой является главный блок, обрабатывающий сигналы датчиков и выключателей, управляющий основным приводом лифта и приводом дверей, а также проводящий диагностику неполадок.

«Также в систему можно дополнительно интегрировать модуль безопасности, контролирующий в том числе несанкционированное проникновение в шахту лифта, модуль адаптера протокола для индикации местоположения кабины в лифтах старших поколений и другие», — добавил Гарбузов.

Все модули устойчивы к электромагнитным помехам и механическим вибрациям, что гарантирует безопасность, надежность и удобство в эксплуатации и обслуживании лифтов.

«ALPACA обеспечит более глубокую диагностику лифтового оборудования в процессе работы, она проще и быстрее в монтаже и настройке, что позволит в дальнейшем значительно сэкономить время при установке лифтового оборудования и облегчит обслуживание сервисным компаниям. После проведения всех этапов освоения данной продукции система будет использоваться как основная для лифтов нашего производства», — рассказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

