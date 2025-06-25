Ликсутов: КМЗ и «Москвич» выпустили совместную модель лифта

Карачаровский механический завод (КМЗ) и автомобильный бренд «Москвич» совместно разработали новую модель лифтовой кабины. Презентация состоялась в рамках международной выставки Russian Elevator Week — 2025, посвященной лифтовому и подъемному оборудованию, сообщил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

«Высокотехнологичные московские предприятия не только успешно справляются с импортозамещением, но и разрабатывают уникальную продукцию. Коллаборация КМЗ и бренда „Москвич“ позволила создать инновационную лифтовую кабину, которая повторяет очертания салона автомобиля „Москвич“ и соединяет достижения московского автопрома и лифтостроения», — отметил Ликсутов.

Кабина выполнена в серых и черных глянцевых панелях. Лифт оборудован 24-дюймовым экраном, сенсорной панелью с подсвеченной гравировкой «Москвич» и светодиодной подсветкой потолка. Такие модели предназначены для зданий высотой до 64 этажей, имеют грузоподъемность 630 кг и развивают скорость до 4 м/с.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, Карачаровский механический завод активно развивает направление лифтов бизнес-класса, что укрепляет его позиции на рынке и привлекает новых клиентов.

«Стимулом для развития КМЗ стало включение территории предприятия в состав особой экономической зоны „Технополис Москва“, на базе завода формируется первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения», — пояснил Гарбузов.

По словам директора по маркетингу МАЗ «Москвич» Александра Титова, в текущем году бренд «Москвич» отмечает 80-летие, а партнеры из КМЗ — 75-летний юбилей.

«Мы очень рады сотрудничеству с коллегами, так как наши бренды неразрывно связаны с историей Москвы и выпускают качественный продукт, которому можно доверять», — подчеркнул Титов.

Новая лифтовая кабина представлена на стенде Карачаровского механического завода в рамках выставки Russian Elevator Week — 2025, которая проходит на ВДНХ с 25 по 27 июня.