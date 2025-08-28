Ликсутов: испытательная башня для лифтов будет построена на Карачаровском заводе

На территории Карачаровского механического завода будет построена самая высокая в РФ испытательная башня для лифтового оборудования, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Испытания в реальных условиях позволяют подтвердить качество и безопасность работы всех систем лифтового оборудования, а также проверить скорость движения, плавность хода кабины и другие параметры работы лифта.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город развивает промышленную инфраструктуру для разработки и производства инновационной продукции. На Карачаровском механическом заводе появится собственная испытательная башня, которая позволит тестировать лифтовое оборудование и проводить его сертификацию. Высота испытательной шахты составит 138 м», — уточнил Ликсутов.

Испытания актуальны при внедрении новых технологий, систем управления и компонентов, которые требуют комплексной проверки перед запуском в серийное производство.

«Собственная испытательная башня позволит Карачаровскому механическому заводу ускорить внедрение современных технологий, повысит качество и конкурентоспособность продукции предприятия. Общая площадь комплекса составит около 16 тысяч квадратных метров. Помимо испытательной шахты, в башне будут работать две смотровые площадки, а также конференц-зал, которые сделают КМЗ важной частью не только промышленной, но и деловой и культурной жизни города», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

На базе Карачаровского механического завода формируется первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Предприятие также развивает направления монтажа и сервиса лифтового оборудования — в 2025 году монтажное подразделение КМЗ установит в столице более 2300 лифтов по программе фонда капитального ремонта.