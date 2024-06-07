Ликино-Дулево примет участие в IX Всероссийском конкурсе малых городов

Город Ликино-Дулево с проектом благоустройства парка «Лиаз» в Орехово-Зуевском округе примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

Благоустройство парка будет проходить в два этапа. Площадь благоустройства первой очереди — 2,35 га. Площадь благоустройства второй очереди — 1,4 га.

На территории парка запланировано кафе «Луноход». Также для спокойного времяпрепровождения планируют открыть книжный двор с летним кинотеатром и летнюю веранду библиотеки. Для любителей настольных игр планируется открытие зоны коворкинга.

Для активного отдыха в парке планирует сделать зону проката сезонного инвентаря и место для уличных самокатов. Также планируют установить столы для игры в пинг-понг. Для детей 3-5 лет планируется открытие детской площадки с песочницей и местами для рисования. Более того, планируется создание школьного амфитеатра и площадки для выступлений «Шестеренка». Также запланирована установка мостков с историей завода «Лиаз» и дождевые сады и открытие площадки для выгула собак.

Во вторую очередь запланировано открытие спортивной площадки и велодорожки. Также во вторую очередь планируют открыть площадки для тихого отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.