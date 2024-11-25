Лифтер из Химок спас жизнь коту

В городском округе Химки спасли жизнь коту, который пробрался в шахту лифта. Жители дома № 82 по Юбилейному проспекту слышали мяуканья, каждый раз, когда пользовались лифтом. Химчане вызвали специалиста, который помог животному выбраться из лифтовой шахты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поисках еды и тепла пушистый кот серо-черной окраски залез в шахту лифта, но выбраться обратно самостоятельно уже не смог. Кот звал на помощь и жалобно мяукал. Животному грозило обезвоживание и голодная смерть. Однако специалист прибыл на место в течении часа, спустился в шахту лифта и вытащил кота.

Вскоре испуганное животное освоилось в привычной среде обитания и дальше побежало по своим кошачьим делам. Жители дома поблагодарили лифтера за отзывчивость и оперативную помочь.

Ранее неравнодушные жители Химок спасли тяжело раненого пса по кличке «Дракон». Сразу после несчастного происшествия животное доставили в стационар и оказали медицинскую помощь. Пушистый «Дракон» выздоровел и вернулся в привычную среду обитания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.