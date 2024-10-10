Лифт «расскажет» прогноз погоды на выставке «Лифт Экспо. Москва 2024» в Красногорске

С 9 по 11 октября в Красногорске, в Международном выставочном центре, проходит «Лифт Экспо. Москва 2024». На мероприятии представлены разнообразные лифты, подъемное оборудование и комплектующие.

Известно, что продукцию представляют не только отечественные заводы, но и производители из Беларуси, Китая, Турции и стран ЕАЭС.

Каждый участник выставки может воспользоваться интерактивным инновационным лифтом, который был создан в Серпухове. Он разработан совместно со студией Артемия Лебедева и действует на основе ИИ и технологий интернета вещей (IoT), что делает его похожим на «умный дом».

Дизайнер Артемий Лебедев продемонстрировал, как интерактивное зеркало в лифте информирует о погоде, делает комплименты и поздравляет с праздниками.

«Лифтовая отрасль в нашем мире — это монтаж, производство, обслуживание. Все это должно быть увязано в единой цепочке с гарантированным качеством на каждом этапе. Эту схему мы тоже ищем и следующим этапом мы с коллегами из Минстроя уже пойдем в правительство с конкретными предложениями», — сказал Сергей Пахомов, председатель комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Он добавил, что важно определить, какие именно компании, занимающиеся производством лифтов, следует поддерживать, а также напомнил что до 15 февраля следующего года необходимо заменить 140 тыс. лифтов в МКД РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять.

Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.