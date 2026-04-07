Life.ru запустил проект о старте «Союза-2.1а»

Life.ru представил интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину» о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а». Зрители могут увидеть подготовку и старт в формате 360°, сообщает Life.ru .

Проект сняли прямо на космодроме Байконур. Формат 360° позволяет самостоятельно выбирать ракурс, рассматривать детали, наблюдать за работой инженеров и слышать живой звук без закадровых комментариев. Камера фиксирует последние минуты перед стартом — от проверок до команды на пуск.

В основе спецпроекта — запуск «Союза-2.1а» с новым экипажем к Международной космической станции. Ракета доставила научные приборы, оборудование и программно-аппаратный комплекс с нейросетью. Корпус украсили рисунки детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний.

Интерактив состоит из шести точек маршрута: медосмотр экипажа, подготовка скафандров, вывоз ракеты, подъем в вертикальное положение, заправка и посадка космонавтов. Зрителям также показывают старт с расстояния 1,8 километра, где журналисты наблюдают за запуском в реальном времени.

Спецпроект приурочили к Неделе космоса.

