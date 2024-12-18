Лидия Антонова провела встречу с учениками гимназии Люберец

«Вместе с руководителем фракции „Единая Россия“ в местном Совете депутатов Александром Шлапаком провели правовую беседу „По страницам Конституции“ с люберецкими школьниками. Рассказали десятиклассникам об истории возникновения и формирования Основного закона Российской Федерации, о взаимодействии органов власти и внесении поправок в Конституцию РФ, о роли Конституции в жизни граждан, их прав и обязанностей», — отметила Лидия Антонова.

Напомним, что ранее актив «Единой России» из Люберец провел тест на знание Конституции Российской Федерации «Правовой экзамен» в гимназии № 16 «Вектор». В нем приняли участие более 50 учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.