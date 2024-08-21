Лидия Антонова передала недостающую литературу в гимназию Люберец

сегодня в 20:15

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» городского округа Люберцы Лидия Антонова вместе с председателем Совета депутатов городского округа Люберцы Владимиром Ружицким передала недостающую литературу в гимназию № 20 в рамках акции «Помощь школе», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ежегодная акция „Помощь школам“ проходит в рамках федерального проекта „Новая школа“ партии „Единая Россия“.

В преддверии Дня знаний была оказана помощь школьной библиотеке гимназии № 20 городского округа Люберцы. С директором гимназии Инной Ивановой согласовали перечень необходимой литературы, в который вошли произведения поэтов-классиков и выдающихся детских писателей», — рассказала региональный куратор партийного проекта «Новая школа» Лидия Антонова.

Напомним, в муниципалитете также традиционно проходит акция «Собери ребенка в школу». В рамках нее, порядка 30 детей получат новые школьные наборы.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» городского округа Люберцы Лидия Антонова вместе с председателем Совета депутатов городского округа Люберцы Владимиром Ружицким передала недостающую литературу в гимназию № 20 в рамках акции «Помощь школе».