Лидера рок-группы «Пасека» приговорили к 15 годам колонии за убийство

Суд приговорил 49-летнего солиста рок-группы «Пасека» Романа Медведкина к 15 годам лишения свободы за убийство. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура столицы .

По данным следствия, ночью 7 июня Медведкин находился около одного из домов на Сиреневом бульваре. Он вступил в конфликт с компанией незнакомых ему людей.

В ходе ссоры певец ударил одного из оппонентов ножом не менее 16 раз. Удары пришлись в голову, туловище и конечности пострадавшего. В результате он скончался.

Затем фигурант ударил еще одного мужчину не менее 6 раз. Потерпевшему удалось оказать сопротивление. В дальнейшем его спасли медики.

Суд признал музыканта виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Ранее суд оставил без изменений приговор по делу об убийстве Игоря Талькова. Его бывшего концертного директора заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима.

