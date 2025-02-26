Лидер луховицких единороссов проводит серию отчетов об итогах работы за 2024 год

Лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин проводит серию отчетов об итогах работы за 2024 год и о планах на будущее, передает пресс-служба партии.

Один из отчетов прошел в Доме культуры «Старт», где Сергей Тимохин отчитался перед депутатами и представителями общественности

Глава округа Луховицы, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин вместе с партийными депутатами проводит серию отчетов по итогам работы за 2024 год и о планах. Одно из таких событий прошло в Доме культуры «Старт». Здесь Сергей Тимохин выступил перед депутатами, представителями территориальных отделов администрации и общественными активистами.

Лидер луховицких единороссов остановился на развитии промышленности и сельского хозяйства, на образовании и здравоохранении, на благоустройстве и ЖКХ, на реализации Народной программы «Единой России». По каждому направлению у округа есть успехи, хотя и проблем хватает. Для их решения администрация и местные партийцы участвуют в реализации федеральных и областных программ, в проектах «Единой России». Как подчеркнул Сергей Тимохин, учитывая, что в округе дотационный бюджет, важно привлекать дополнительное финансирование, которое и предусматривают программы.

«Год выдался неплохим. Наш округ справился с задачами и достиг хороших показателей по многим направлениям. Так, в образовании мы не только капитально ремонтируем школы. У нас кратно увеличилось количество медалистов, победителей областных и федеральных конкурсов. Новые праздники, новые мероприятия, новые спортивные секции. По благоустройству сделали серьезные шаги — завершили работы на Аллее Славы и открыли нижнюю часть парка имени Воробьева. Эта работа велась при поддержке Министерства благоустройства Московской области и по Народной программе партии», — отметил Сергей Тимохин.

В округе при поддержке правительства Московской области и партии «Единая Россия» стартовала масштабная модернизация ЖКХ. Предстоит реконструкция двух водозаборных узлов в Луховицах, котельных «Подлипки» и «Дединово». Будут капитально отремонтированы теплосети воВрачово-Горках, Фруктовой, Красной Пойме, Григорьевском и Павловском. Также запланировано строительство блочно-модульных котельных «Матыра», «Орешково», «Фруктовая», «Астапово», «Павловское» и «Озерная». Начнется работа и по капремонту самой крупной котельной в округе — «Южной», которая обеспечивает теплом и горячей водой соцгород.

«Конечно, это не год и не два, но радует сам факт, что мы сдвинули дело с мертвой точки», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Отдельно он остановился на поддержке участников специальной военной операции, их семей. Это направление работы для местного отделения «Единой России» остается приоритетным. Партийцы постоянно находятся на связи с родственниками участников СВО и с ними самими, выезжают в зону спецоперации с гуманитарными миссиями.

«С первого дня СВО луховицкие единороссы помогают жителям новых регионов и военнослужащим. Направлено уже свыше 450 тонн гумпомощи. Ее сбор не прекращается. Спасибо каждому, кто не стоит в стороне и вносит посильный вклад в приближение Победы», — сообщил Сергей Тимохин.

Депутаты и волонтеры из «Единой России» систематически помогают родным и близким участников СВО, решают их бытовые вопросы. Они регулярно навещают семьи, спрашивают, чем помочь, поздравляют с праздниками. За год выполнено свыше 100 «добрых дел» по просьбам и обращениям родных военнослужащих. Еще единороссы и молодогвардейцы плетут для бойцов СВО маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.

В Луховицах заработали новые предприятия, где выпускают пластиковые изделия, газированные напитки, «машины горизонтально-направленного бурения. Общий объем инвестиций в экономику округа превысил 3 миллиарда рублей. В целом она, если сравнивать с 2023 годом, по объему отгруженной продукции, выполненных работ и услуг подросла на 32%.

Успешные результаты достигнуты в сельском хозяйстве. Округ сохранил за собой звание аграрной столицы Подмосковья. Среди муниципалитетов региона он занял первое место по урожайности зерновых и зернобобовых культур, стал вторым по производству зерна и масличных культур, по озимому севу. Добились селяне и рекордов. Так огородник Андрей Гусев вырастил кабачок весом 48,5 кг и тыкву весом 637 кг, коза с экофермы«Былинкино» победила на всероссийском конкурсе красоты, а племзавод «Пойма» пересек планку в 10 тысяч кг по ежегодным надоям с одной коровы.

В планах на 2025 год по Народной программе «Единой России» и по исполнению наказов избирателей: создание сквера на Бастановой горе близ поселка Фруктовая и начало работ по скверу «Северный» в городе Луховицы, ремонт 20 подъездов в многоквартирных домах, завершение капремонта школы в поселке Фруктовая, школы № 2 и школы-интерната в Белоомуте. В 2025 году завершится реконструкция стадиона «Спартак» и капремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы. Планов еще много и, как подчеркнул Сергей Тимохин, все они будут реализованы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.