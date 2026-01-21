Личность пропавшего российского пловца подтвердила экспертиза ДНК

сегодня в 22:16

Трагически завершились поиски российского спортсмена, пропавшего во время знакового заплыва. Экспертиза, проведенная турецкими специалистами, окончательно установила, что тело, обнаруженное накануне в акватории Босфора, принадлежит Николаю Свечникову, сообщает РИА Новости .

Кандидат в мастера спорта участвовал в престижном межконтинентальном заплыве 24 августа, но не достиг финиша, и его исчезновение заметили с большим опозданием. Обнаружение произошло в районе Куручешме, поблизости от конечной точки маршрута соревнований.

Родители пловца, прибывшие в Стамбул для опознания, ранее указывали на схожесть татуировок.

После всех необходимых процедур в судебно-медицинском управлении останки будут переданы семье для возвращения на родину.

