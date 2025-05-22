Эксперт по трудоустройству Елена Хвастунова заявила, что люди, от природы склонные писать и делать остальные дела левой рукой, не обязаны рассказывать об этой своей особенности работодателю при трудоустройстве, сообщает «Секрет фирмы» .

«Если левша обучает правшу (или наоборот), различия в моторике и восприятии могут влиять на процесс передачи знаний. Жесты, инструменты и объяснения, привычные для одного, могут быть неудобны или непонятны другому», — также отметила она.

По словам Хвастуновой, сообщить о леворукости можно, если этот аспект может повлиять в моменте на организацию работы или обучение.

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