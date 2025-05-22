IT и курьеры: эксперт назвал самые высокооплачиваемые профессии

Глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров заявил, что среди самых востребованных специальностей сегодня — традиционно IT-специалисты и врачи, а также продажники и курьеры, сообщает Газета.ru .

«Единственный способ быть востребованным и защищенным — каждый день учиться чему-то новому и становиться чуть лучше в своей работе. Если спустя 10 лет после окончания вуза вы умеете только то же самое, что после выпуска, — фактически вы уже не умеете ничего», — сказал эксперт, отвечая на вопрос о карьерных перспективах.

По его словам, наиболее остро кадровый голод ощущается в рабочей сфере: очень не хватает квалифицированных рабочих и в ближайшие несколько лет ситуация вряд ли изменится: на это влияет демографическая яма, СВО и потери после пандемии Covid-19.

Говоря о влиянии искусственного интеллекта, Захаров отметил, что вряд ли нейросети заставят исчезнуть определенные профессии, скорее, дизайнерам, HR и редакторам было бы полезно освоить ИИ, потому что с помощью технологий они смогут сделать значительно больший объем работы и быстрее.