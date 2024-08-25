сегодня в 04:38

«Либеральная диктатура»: в Совфеде отреагировали на арест Дурова во Франции

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. «Либеральная диктатура не терпит одиночек», — написал он в своем Telegram-канале.

«️Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», — написал он.

Вечером в субботу в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже был задержан основатель Telegram Павел Дуров.

Претензии силовиков связаны с зашифрованными сообщениями в Telegram и отказом мессенджера сотрудничать с властями. Дурова могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Ему может грозить 20 лет лишения свободы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.