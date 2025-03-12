Леус: в Москве обновлен температурный рекорд марта

Новый суточный рекорд температуры может установиться в Москве 12 марта. Теперь он составляет плюс 11 градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Кроме того, обновлен рекордный максимум в Коломне, где температура воздуха достигла плюс 12,2 градуса , что на 2,7 градуса выше прежнего значения, которое наблюдалось в 2020 году.

Также обновлен рекорд в Туле — теперь он составляет плюс 12,5 градуса.

9 марта в Москве наблюдалось рекордное потепление с начала 2025 года. На метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру плюс 10,5 градуса к 13:00, превысив на 0,1 градуса показатели прошлой субботы.