Синоптик: в Москве 1 сентября 2024 года стало самым жарким в XXI веке

Сегодняшнее 1 сентября стало самым жарким в Москве во всем XXI веке. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В 15:00 температура воздуха в Москве 1 сентября дошла до отметки 29,1 градуса тепла. Этот «День знаний» стал самым жарким из всех, что были в XXI веке.

В прошлый раз температурный рекорд в Москве был побит только в 1938 году. Тогда было 30,8 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе 1 сентября температура воздуха составит от 29 до 31 градусов тепла. Дождя не будет.