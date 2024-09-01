Жара будет в Московском регионе 1 сентября

сегодня в 07:09

В воскресенье в Москве и области ожидается жаркая погода — от 29 до 31 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем в регионе будет переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью температура воздуха в Московском регионе будет от 12 до 14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее сообщалось, что жителей Московского региона ожидает теплая осень. Однако погода будет пасмурной.