Жара будет в Московском регионе 1 сентября
Гидрометцентр РФ: жителей Московского региона ждет жара в воскресенье
В воскресенье в Москве и области ожидается жаркая погода — от 29 до 31 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в регионе будет переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.
Ночью температура воздуха в Московском регионе будет от 12 до 14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.
Ранее сообщалось, что жителей Московского региона ожидает теплая осень. Однако погода будет пасмурной.