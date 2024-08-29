Леус сообщил о грядущей теплой осени в Московском регионе

Леус: начало сентября в Московском регионе будет солнечным, теплым и сухим

В России 29 августа отмечают Ореховый Спас. По некоторым приметам можно определить, какой будет грядущая осень, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На Ореховый Спас важно следить за погодой. Если вода в реках и озерах 29 августа будет спокойной, то, как считали предки, ожидается мягкая осень и зима.

Народные приметы говорят о том, что начало сентября в Московском регионе и других частях европейской России ожидается теплым, солнечным и сухим. Бабье лето может продлиться до 21 сентября.

Ранее сообщалось, что 29 августа в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается.