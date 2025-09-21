Леус: понедельник в Москве может стать самым теплым днем сентября и всей осени

22 сентября в Москве может побить многие рекорды. Прогнозируется, что предстоящий понедельник станет самым теплым днем сентября, а, возможно, и всей осени 2025 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в столице будет в основном солнечная и сухая погода благодаря антициклону. Воздух в понедельник прогреется до плюс 25-27 градусов. Синоптик отметил, что такие температуры даже выше, чем в середине июля.

Леус добавил, что понедельник может поставить новый суточный рекорд по максимальной температуре воздуха. Для 22 сентября он составляет плюс 26,1 градуса. Рекорд был установлен в 2018 году.

При этом, как заявил синоптик, во вторник москвичам стоит ждать похолодания.

Ранее Леус сообщил, что вероятность выпадения снега в Москве в сентябре крайне мала. Осадки обычно появляются в середине октября.