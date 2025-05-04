Леус: первые дожди дошли до Московского региона

Холодный атмосферный фронт идет на столицу с запада. К 15:00 первые дожди добрались до центра Московского региона, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Осадки заметили на метеостанциях аэропортов Домодедово, Шереметьево. Также их зафиксировали на столичных метеостанциях Тушино, ВДНХ, более западных метеостанциях Московской области.

В ближайшее время зона осадков будет и дальше смещаться по направлению на восток. Возможно появление ливней.

Гроз в ближайшее время не будет.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сказал, что скорость движения циклона может повлиять на погоду в Москве 9 мая. В таком случае в российской столице может быть дождь.