Леус: на невидимой стороне Солнца произошел взрыв плазмы

Ученые проверили снимки Солнца, сделанные 5 сентября, и увидели большое облако плазмы, выброшенное звездой. Об этом сообщает в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Облако плазмы «плывет» вдоль линии Земля-Солнце. Сложно определить, в каком направлении движется объект — к нашей планете или от нее, тем не менее, ученым удалось выяснить примерное направление.

«Взрыв произошел на обратной, не видимой в данный момент стороне Солнца, и вещество с огромной скоростью удаляется от Земли», — отметил Леус.

За последние несколько суток такое явление наблюдается уже во второй раз. На видимой стороне звезды, в отличие от обратной, взрывов плазмы не происходит.

Ранее Леус сообщал о том, что на Солнце увеличилось количество пятен. Ученые поражены этим явлением.