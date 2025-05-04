Леус: 4 мая будет самым теплым днем в Москве на неделе

4 мая Москва будет под влиянием теплого сектора циклона. Его центр окажется над Белоруссией, сообщает в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Благодаря этому воздух прогревается солнечными лучами. Таким образом сегодняшний день получается самым теплым на уходящей неделе.

К вечеру приблизится холодный атмосферный фронт. Это приведет к дождям, ливням и даже грозам.

5 мая в Московском регионе ночью будет от 9 до 11 градусов, а днем от 13 до 15 градусов тепла.