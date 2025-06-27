Летняя школа директоров и педагогов дошкольного образования прошла в Подмосковье

26–27 июня 2025 года в Подмосковье прошла традиционная «Летняя школа руководителей и педагогов дошкольного образования», организованная Московским областным центром дошкольного образования и Международной педагогической академией дошкольного образования при поддержке Министерства образования Московской области. Форум объединил педагогов из 49 муниципальных образований региона, заместителей директоров, методистов, старших воспитателей и практикующих воспитателей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Тема работы Летней школы в этом году — «Ресурсы дошкольного образования для развития талантов, патриотизма и воспитания социально-ответственной личности».

Участники форума обсудили с учеными Подмосковья и Санкт- Петербурга актуальные вопросы, касающиеся компетенций современных руководителей образовательных организаций, которые занимаются выявлением и поддержкой талантов каждого участника образовательных отношений. В рамках программы также прошли практикумы по использованию современного игрового оборудования и мастер-классы по внедрению новых технологий в образовательный процесс.

Форум стал важным шагом к совершенствованию системы дошкольного образования, а также обеспечению эффективности образовательных практик в соответствии с современными требованиями и адаптация стандартов к региональным условиям и потребностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.