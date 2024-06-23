Летний отпуск Владимира Путина может не состояться

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Песков: пока неизвестно, будет ли у Путина летний отпуск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин летом обычно продолжает заниматься государственными делами, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, пока неизвестно, отправится ли российский лидер в отпуск этим летом.

Федеральным служащим, в том числе и президенту РФ, положен летний отпуск. Однако занятость Путина не позволяет отдыхать полноценно. Обычно российский лидер продолжает работать и летом.

Ранее Песков уже отмечал, что занятость Путина летом очень высокая — график главы государства расписан поминутно. Но президент обычно «урывками» использует выходные дни, чтобы восполнить силы.

Ранее Путин нанес государственный визит во Вьетнам. В ходе него был подписан ряд документов.