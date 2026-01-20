Летчик-испытатель Магомед Толбоев отмечает 75-летие в Жуковском

Магомед Толбоев за годы службы освоил и испытал десятки типов боевых и экспериментальных самолетов, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-27. В его карьере были две успешные посадки с неработающим двигателем и одна — на Су-27 с разрушенным хвостовым оперением, а также катапультирование из неуправляемого самолета.

Особое место в биографии Толбоева занимает участие в программе «Буран». С 1983 по 1994 год он проходил подготовку в Центре подготовки космонавтов и внес вклад в отработку систем управления многоразового космического корабля. 15 ноября 1988 года Толбоев пилотировал МиГ-25, обеспечивая наблюдение за посадкой «Бурана» и передавая данные в ЦУП.

За мужество и героизм при испытаниях авиационной техники в 1992 году Толбоеву присвоили звание Героя России. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» и другими наградами.

Толбоев также внес вклад в общественно-политическую жизнь страны: был депутатом Госдумы первого созыва, секретарем совета безопасности Дагестана, занимал руководящие должности в авиации внутренних войск МВД России. Доктор исторических наук, он является одним из основателей и почетным президентом авиасалона МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.