Лесопарк «Шишкин лес» в округе Истра посетили свыше 2,7 тыс человек за неделю

С 18 по 24 октября лесопарк «Шишкин лес» в г. о. Истра посетили более 2,7 тыс. человек. На выходных парк посетили более 1,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Лесопарк «Шишкин лес» в городском округе Истра был открыт после благоустройства в сентябре 2023 года. Работы были проведены по программе «Парки в лесу».

На территории лесопарка расположены дорожки для прогулок и катания на велосипедах. В лесопарке установлена большая детская площадка. На ней находится «Лесной страж». Он состоит из множества лесенок и туннелей, по которым дети могут лазить со всех сторон. Установлен нэтпарк для детей разных возрастов, обустроены пешеходные и велосипедные дорожки.

Также в лесопарке для активного отдыха расположена спортивная зона с тренажерами, тарзанкой и сценой. Работает круглогодичный прокат.

На территории лесопарка функционирует велопешеходная тропа, на которой установлено освещение и камеры видеонаблюдения. Также в лесопарке обустроены зоны для отдыха, кафе, туалеты и комнаты матери и ребенка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.