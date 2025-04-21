Лесной пожар ликвидировали в Орехово-Зуевском округе

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Накануне в Ильинском участковом лесничестве, в 3 км от деревни Слободище Орехово-Зуевского окуга с помощью системы видеомониторинга обнаружили очаг возгорания на площади 0,2 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 28 человек личного состава лесопожарных формирований и 16 единиц техники.

Впоследствии из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 8 га.

Потребовалось 7 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.