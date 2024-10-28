сегодня в 16:58

Лесничие Подмосковья получили благодарность за участие во всероссийском конкурсе

Федеральное агентство лесного хозяйства выразило благодарность сотрудникам ГКУ МО «Мособллес» за содействие в организации и проведении профессионально-прикладных соревнований среди учащихся образовательных учреждений лесного профиля «Лесное многоборье», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Директор филиала — лесничий Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Олег Корегин и старшие участковые лесничие Николай Козлов и Вера Пронтова вошли в состав судейской бригады на этапе «Воспроизводство лесов».

«Работа экспертов ГКУ МО „Мособллес“ в составе судейской бригады позволила всем участникам „Лесного многоборья“ — студентам вузов, колледжей, техникумов — не только объективно проверить свои знания в ходе выполнения практических заданий, но и получить новый импульс к саморазвитию и совершенствованию своих профессиональных навыков», — отметил в своем обращении заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.