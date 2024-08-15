Лесничие Наро-Фоминска нашли заблудивших грибников

В Наро-Фоминский филиал ГКУ МО «Мособллес» поступило сообщение из единой дежурной диспетчерской службы о потерявшихся людях. Специалисты лесничества выехали на место и приступили к спасательной операции по поиску грибников. Об этом сообщает пресс-служба к омитета лесного хозяйства Московской области.

Благодаря оперативным действиям лесной охраны трех беспечных грибников, которые отправились за дарами леса и заблудились, удалось найти и вывести из лесного массива недалеко от деревни Шапкино.

Лесничие рекомендуют ходить за грибами с опытными людьми, оценить прежде свое самочувствие и остаться дома, если возникли проблемы со здоровьем. Стоит предупредить членов семьи и близких людей о планируемом маршруте, взять с собой воду и перекус, заряженный мобильный телефон и по возможности дополнительный внешний аккумулятор, аптечку с самым необходимым.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.