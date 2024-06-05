Лерчек рассказала, что заплатила 800 млн рублей долга по налогам

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, выплатила 800 млн рублей задолженности по налогам. Об этом она рассказала на ПМЭФ - 2024, сообщает Mash .

«Больше 800 млн рублей заплатили, и я еще продолжаю выплачивать. Официального долга у меня нет, но есть определенные обязательства, о которых мы договорились с Федеральной налоговой службой. Я подаю уточненные декларации и погашаю долги», — сообщила она.

Блогер отметила, что она готова работать бесплатно в ФНС России, но только на «хорошей должности».

Ранее Валерия Чекалина рассказала о своей любви к «хорошей обуви».

Знаменитость заявила, что может носить обувь по цене, сопоставимой со стоимостью машины российского производства.