Лерчек пожаловалась на запретивших идти ко врачу полицейских

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) подала заявление на работников правоохранительных органов в Следственный комитет. Она просит проверить действия следователей по ее делу, сообщает « Медийка ».

Чекалина утверждает, что во время домашнего ареста докторов к ней не допускали. В связи с этим недуг не смогли своевременно обнаружить.

Позднее у Лерчек нашли рак четвертой стадии с метастазами. Еще Чекалина заявила, что следователь якобы обещал отпустить ее к доктору исключительно «в случае признании вины».

«Москва 24» выложила кадры, на которых Чекалина еще год назад жаловалась на следователей по ее делу. Она говорила, что правоохранители якобы не пускали ее в больницу. В связи с этим блогеру не смогли вовремя поставить рак желудка на ранней стадии.

Во время диалога Лерчек сказала, что у нее было много попыток ЭКО.

16 марта Гагаринский районный суд Москвы поставил на паузу рассмотрение уголовного дела против Чекалиной. У нее нашли рак желудка четвертой стадии с осложнениями.

Против Чекалиной и ее бывшего супруга Артема расследовали уголовное дело за перевод 250 млн рублей с использованием подложных документов. Они находились под домашним арестом. 29 января 2026 года экс-партнера пары Романа Вишняка посадили на два с половиной года в колонию общего режима.

