Леонид Слуцкий высказался о двойнике Жириновского на СВО

Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что подразделение, в котором служит Виктор Беломестнов — двойник Владимира Жириновского — получает активную поддержку. Депутат считает, что видеоролики с участием артиста приносят реальную пользу тем, кто служит вместе с ним, сообщает Life.ru .

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал появление двойника Жириновского на специальной военной операции. Он отметил, что партия активно поддерживает подразделение, в составе которого находится актер Виктор Беломестнов.

«Мы его подразделение поддерживаем. Так что уже есть какой-то толк для тех, кто служит вместе с ним и защищает нас с вами», — отметил Слуцкий.

Кроме того, парламентарий отметил, что наблюдает за творчеством Беломестнова, которое кажется ему весьма увлекательным.