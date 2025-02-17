Леонид Гозман* привлечен к административной ответственности

сегодня в 15:19

Столичный суд признал общественного деятеля Леонида Гозмана* в правонарушении и назначил ему штраф, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Таганский районный суд столицы признал его виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

Гозману* назначили административное наказание. Он должен будет выплатить штраф в размере 45 тыс. рублей.

Ранее Гозмана* заочно приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. Его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ.

*Признан на территории РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.