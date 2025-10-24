Ленинский округ оказал шефскую помощь корвету «Гремящий»

По просьбе командования корвета «Гремящий» войск и сил на Северо-Востоке Российской Федерации Ленинский городской округ оказал шефскую помощь в приобретении имущества для поддержания социально-бытовых условий экипажа. Корабль выполняет задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе с заходом в иностранные порты, представляя Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципального образования Станислава Каторова.

«За многие годы шефского сотрудничества между Ленинским городским округом Московской области и экипажем корвета „Гремящий“ сформировались крепкие узы дружбы и товарищества, основанные на взаимном уважении и деятельности по защите Отечества. Командование корвета „Гремящий“ войск и сил на Северо-Востоке Российской Федерации от всего сердца благодарит главу округа Станислава Каторова за систематическую и действенную помощь в поддержании технической готовности корабля и высокого морально-политического и психологического состояния личного состава корвета „Гремящий“», — приводятся в сообщении слова командира корвета «Гремящий», капитана 2 ранга Константина Ливинца.

Сообщается, что в перечень приобретенного имущества вошли различные технические устройства, существенно улучшающие условия быта военных моряков, в частности стиральная машина, компактный холодильник, цветной принтер, напольный мобильный кондиционер и другое оборудование.

«Поддержка экипажа „Гремящего“ — это давняя традиция и важная составляющая патриотического воспитания. Мы гордимся нашим военно-морским флотом, его высокой степенью боеготовности, а также тактическими и стратегическими возможностями», — добавил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ленинский городской округ на постоянной основе оказывает шефскую помощь экипажу корвета «Гремящий».